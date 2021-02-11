شروط قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية 2021

يعتبر استيفاء شروط قرض العمل الحر نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية هدف العديد من السعوديين للدخول إلى عالم رجال الأعمال من خلال الحصول على تمويل مبدأي بدون فوائد لمن لديه فكرة مشروع ويرغب في الاستقلال المالي، القرض متاح التقديم فيه من البنك لفئات كثيرة بداية من العاطلين عن العمل أو للنساء أو للموظفين في القطاعين العام والخاص.

تمويل العمل الحر نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية (التسليف) هو تمويل بنكي بدون فوائد موجه للقادرين على العمل سواء كانوا عاطلين أو موظفين ويرغبون في زيادة دخلهم وتحقيق الاستقلال المادي الخاص بهم عن طريق فكرة مشروع داخل السعودية.

لا يقتصر قرض العمل الحر نفاذ على ذلك فقط ولكن هو موجه أيضاَ لمن لديه حرفة أو مهارة ويرغب في رأس مال لبدأ عمل مستقل بها، بالإضافة إلى قرض السيارة الذي يصل إلى 150 ألف ريال.

قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية

قبل التعرف على شروط قرض العمل الحر من بنك التسليف سنتناول الفئات المستهدفة وأنواع التمويل.

ما هو العمل الحر؟

هو العمل بدون شروط (freelancing) بدون مدير عمل أو أن تكون أنت مدير نفسك، ويتم ذلك عن طريق امتلاك مشروعك الخاص (المشروح الحر)، ولا يتعارض هذا الطريق مع كونك موظفًا في نفس الوقت أو تعمل عمل آخر.

ويمكن أن تحقق المرأة دخل لنفسها عن طريق مشاريع عديدة ومنها مشاريع من المنزل عن طريق الحصول على التمويل من القروض مثل قرض آهل وهذا القرض كما سنتعرف.

الفئات المستهدفة من منتج نفاذ(قرض العمل الحر):

العاطلين تحت عمر 60 عام.

الموظفين في القاطعين العام والخاص ولا يزيد راتبهم عن 14 ألف ريال.

الراغبين في العمل في النقل الاشتراكي كما سنتناول. ينقسم قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية إلى نوعين من التمويل ولكن شروط بنك التسليف فيهم تعتبر متقاربة وأنواع القرض هي:

التمويل النقدي الحر بحد أقصى 60 ألف ريال. التمويل العيني بحد أقصى 150 ألف ريال. ما سنتناوله هو دليل شامل للحصول على قرض العمل الحر بداية من تحقيق المتطلبات إلى التقديم في بنك التنمية الاجتماعية وسنمدك ببعض أفكار المشاريع الناجحة في الفترة الأخيرة.

شروط قرض العمل الحر

ويشترط بنك التنمية الاجتماعية للحصول على قرض نفاذ عدة شروط يجب أن يحرص المتقدم أن يستوفيها جميعًا لضمان قبول طلب التمويل.

وجاءت شروط تمويل العمل الحر على النحو التالي:

أن يكون المتقدم حامل الجنسية ومقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية. عمر المواطنين المتقدمين لا يقل عن 21 عام ولا يزيد عن 60 عام. الحصول على وثيقة العمل الحر كما سنتعرف. عدم حصول المتقدم على قرض سابق من بنك التنمية الاجتماعية أو تمام تسديد أقساط القروض السابقة. لا يتعدى التعثر في الفحص الائتماني عن 30 ألف ريال سعودي. أن يقدم المواطن ضمانات تستوفي شروط البنك. وبالطبع أهم شرط هو أنه يجب على المواطنين المتقدمين العمل على سداد الرسوم في وقتها لبنك التنمية.

فيما يلي سنتناول تحقيق الشروط التي وضعاها البنك حتى يمكنك القبول للحصول على القرض بسهولة.

شروط وثيقة العمل الحر

كما تعرفنا فإن الوثيقة من شروط قرض العمل الحر لذلك عليك استخراجها من أجل الحصول عليه ولكن لا تقتصر أهمية الوثيقة على هذا الأمر فقط فهناك أسباب أخرى تدفعك لاستخراجها.

في البداية هذه الوثيقة هي جزء من مبادرة وزارة التنمية الاجتماعية في السعودية لدعم الأعمال الحرة والمشاريع الصغيرة للنمو عن طريق تقديم الدعم مثل قرض نفاذ والكثير من الطرق الأخرى لثمانين مهنة مختلفة.

وتتمثل مميزات وثيقة العمل الحر في التالي:

يمكن أن تحل الوثيقة محل السجل التجاري في حالة عدم وجود مقر لمزاولة نشاط مشروعك. تقديم خصومات خاصة لحاملي الوثيقة في المعاملات الحكومية الخاصة بالمهنة. فتح حساب بنكي تجاري خاص بالمشروع أو المهنة. يتم إتاحة اشتراك اختياري من المواطن في خدمات التأمين الاجتماعي. هي شرط من شروط قرض العمل الحر (تمويل بدون فوائد) من بنك التنمية الاجتماعية لتمويل مشروعك كما أسلفنا. تتم عملية استخراج الوثيقة بشكل مجاني بالكامل. ولكن كيفية استخراجها بشكل مجاني؟

إصدار وثيقة العمل الحر تتم عمليه استخراج الوثيقة بشكل مجاني لكافة المهن المدرجة في برنامج دعم وزارة التنمية الاجتماعية سواء للتقديم على قروض بنك التسليف لتحقيق شروط قرض العمل الحر أو من أجل التمتع بمميزات الوثيقة. جاءت خطوات التسجيل وإصدار وثيقة العمل الحر من أجل قرض بنك التنمية على النحو التالي: الانتقال إلى رابط موقع Freelance الإلكتروني التابع للوزارة. الضغط على “سجل معنا” من أعلى الصفحة الرئيسية. قم بإدخال رقم الهاتف المحمول وكلمة مرور جديدة. اختيار فئة العمل (خدمات تخصصية – النقل الموجه الحر). ثم اضغط على “إنشاء حساب” وأدخل رقم تأكيد الجوال. بعدها ستقوم بتوثيق الحساب عن طريق إدخال رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد وستدخل رقم تأكيد الذي سيصلك عل الهاتف المُسجل في أبشر. والخطوة قبل الأخيرة هي إدخال بيانات التعليم وآخر شهادة تعليمية حصلت عليها ثم الصورة الشخصية والعنوان. المرحلة الأخيرة هي اختيار مجال العمل الحر (داخل المملكة العربية السعودية) ورفع أعمال الخاصة بها عن طريق خيارين أما وضع رابط يحتوي على أعمالك أو رفع ملف pdf يحتوي على صور أو روابط لأعمالك في المجال المحدد. ستصدر وثيقة العمل الحر في حالة استيفاء شروط الموقع وسيمكنك الحصول عليها من خلال حسابك على موقع freelancing ويمكنك تحميلها من أجل الحصول على قرض نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية أو تمويل آهل كما سنتعرف فيما يلي. طريقة التقديم على قرض العمل الحر بعد استيفاء شروط قرض بنك التنمية تأتي الخطوة التالي وهي التقديم على القرض من خلال موقع البنك من أجل الحصول على الموافقة المبدئية. ما نتناوله هنا هو التمويل النقدي حيث يوجد قرض نقدي وقرض عيني والقرض العيني خاص بالعمل الحر في النقل الموجه مع شركات النقل مثل شركة كريم وقد تناولنا هذا التمويل في موضوع قرض النقل الموجه. وجاءت خطوات التقديم على قرض العمل الحر من بنك التنمية لجميع المواطنين بعد تحقيق الشروط المطلوبة على النحو التالي: أولاً الانتقال إلى رابط موقع بنك التنمية الاجتماعية صفحة القرض لضرورة الالتزام بالشروط والأحكام قبل التقدم. اختيار قرض العمل الحر قسم التمويل النقدي ثم أقرأ المعلومات المرفقة. نضغط على تسجيل الدخول لحساب بنك التسليف بالضغط من شريط الأدوات بالأعلى عن طريق بوابة النفاذ الوطني. بعد الدخول بحسابك اضغط على “الرئيسية” في أعلى الصفحة ثم “طلب الحصول على قرض جديد”. في أسفل الصفحة أضغط على تقديم “قرض العمل الحر”. اختر “الخدمات التخصصية”. قم بالموافقة على شروط قرض نفاذ ثم أدخل فرع البنك القرب منك ثم “موافق”. وبهذا نكون قد تعرفنا في هذا المقال على شروط قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية وكيفية تحقيق الشروط المطلوبة للحصول على تمويل البنك وتعرفنا على إصدار وثيقة العمل الحر وأهمية الحصول عليها في حالة التقديم على القرض أو لا.