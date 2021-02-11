كيفية تفعيل إنذار في تطبيق توكلنا في حالة وجود شخص مصاب بكورونا بجوارك ولا تعلم

تفعيل إنذار تطبيق توكلنا، وهذا التطبيق الذي طبقته المملكة للخدمات الصحية مثل الجواز الصحي وخدمات الحذر من فيروس كرورنا وهو تطبيق يمكن أن تحمله علي الجوال وأجهزة الكمبيوتر اللوحي والنقال يقوم بإدارة عمليات منح التصاريح الخاصة للمواطني خلال فترات الحظر ومنع التجوال فقد نوهت الإدارة العامة للخدمات الصحية ووزارة الصحة بتفعيل إنذار كورونا في تطبيق توكلنا حتي تتعرف إذا ما كان الشخص جوارك مصاب وينقل العدوي وانت لا تعلم.

طريقة تفعيل

كيف يمكن تفعيل إنذار كورونا في تطبيق توكلنا إذا كان الشخص بجوارك في مكان أو مصلحة أو عمل أو مواصلات مصاب بكورونا وانت لا تعلم هل مصاب أم لا حتي لو لا يلك الشخص خدمة الجواز الصحي إليك الخطوات بالصور لمعرفة تفعيل إنذار تطبيق توكلنا الخاص بكورونا واليك الخطوات:

إذا كان بجانبك شخص مصاب بفيروس كورونا عافنا الله وأياكم أو كان الشخص ملازم أو مصاحب شخص آخر مصاب بكورونا فان تطبيق توكلنا يفعل إنذار مباشرة يعطيك تنبيه.

الدخول علي تطبيق توكلنا والذهاب إلى خدمات تطبيق توكلنا ستجدها في اسفل التطبيق.

إذا كانت الخدمات عندك غير مفعلة يمكنك الضغط علي خدمات ثم تفعيل الوضع الحذر.

ستتحول الخدمات بعد تفعيلها إلى اللون الأخضر.

ستصلك رسالة من التطبيق بعد التفعيل توضح الرسالة أن خاصية الوضع الحذر مفعلة.

مدة عملية تفعيل إنذار التطبيق لا تستغرق 20 ثانية فقط.

إذا كانت داخل مجمع تأكد دائما أن الخاصية مفعلة لأنها ضرورية وراح تفيدك وتفيد الآخرين للحد من انتشار فيروس كورونا بالمملكة والعالم فابدأ من عندك لحماية نفسك وأسرتك والمجتمع فالعالم.

ملحوظة: عند تشغيل التطبيق وعند التفعيل هناك خطوة مهمه وهي تفعيل بلوتوث الهاتف الجوال.

إذا تعرف شخص مصاب بالفيروس ولا يلتزم بالبروتوكول الخاص بوزارة الصحة العالمية نتمنى التبليغ عنه حتي لا يتسبب في أذى أشخاص آخرون.

إذا كان الهاتف الخاص بك احد أصدرات جوالات وهواتف شركة هواوي يمكن تحميل التطبيق والتفعيل من تطبيق توكلنا الخاص بهواوي.

الدخول علي التطبيق.

الضغط علي كلمة الخدمات.

ستفتح نافذة خدمات التصاريح والخدمات الصحة.

اضغط علي اختيار الوضع الحذر.

ستجد رسالة الوضع الحذر من اجل سلامتك قم بتفعيل خاصية الوضع الحذر.

اضغط علي مفعل.

ستصلك رسالة التفعيل لا تغلق التطبيق إلا بعد وصول رسالة تفعيل الوضع الحذر.

خطوات تفعيل الوضع الحذر في تطبيق توكلنا