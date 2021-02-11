كلية الملك فهد الأمنية تفتح باب التسجيل لوظائف نسائية

تم فتح باب التسجيل أمام الكادر النسائي للتقديم من أجل العمل بكلية الملك فهد الأمنية والرتبة المتاحة هي (جندي أول)، حسب ما أعلنته وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي، وكما هو موضح فإن التقديم متاح على منصة أبشر خلال فترة محدودة.

قد وضعت إدارة القبول المركزي التابعة لكلية الملك فهد الأمنية عدد من الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدمات من الكادر النسائي للعمل في وظيفة (جندي أول) وهي:

أن تكون المتقدمة للوظيفة حاصلة على مؤهل الدبلوم مع تفضيل من تحمل مؤهل أعلى. أن تكون المتقدمة للوظيفة ذات أصل سعودي ونشأة سعودية أيضاً، ولكن يستثنى من شرط النشأة أي متقدمة تكون نشأت خارج المملكة بصحبة والدها الذي كان يخدم الدولة في خارج المملكة. أن تكون المتقدمة حسنة السلوك والسير وتتمتع بسمعة طيبة، كما يجب ألا يكون قد سبق الحكم عليها وإدانتها في جريمة مخلة بالشرف. أن تحمل المتقدمة للوظيفة هوية وطنية مستقلة على أن تكون سارية في موعد التقديم. أن تكون المتقدمة للوظيفة غير متزوجة من غير سعودي. أن يكون وزن المتقدمة متناسب مع طولها وفقاً للائحة الطبية. أن تجتاز المتقدمة للوظيفة كل الإجراءات والاختبارات الخاصة بالقبول. ألا يكون قد سبق تعيين المتقدمة في أي وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية. توافر المؤهل العلمي الخاص بالوظيفة المتقدمة لها. أن يكون للمتقدمة للوظائف الصحية بطاقة تسجيل مهني سارية موثقة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

على كل من لديهن الرغبة في التقديم لهذه الوظيفة القيام بالتسجيل على منصة أبشر وظائف خلال الفترة من الأول من رجب من عام 1442ه الموافق 13 فبراير من عام 2021م وحتى يوم الخميس السادس من رجب من عام 1442ه الموافق 18 فبراير من عام 2021م، وبالتوفيق للجميع.