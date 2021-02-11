السودان : سفير إثيوبيا فى الخرطوم تجاوز الأعراف الدبلوماسية

جدة - نرمين السيد - وتابع الكباشى، فى تصريحات لقناة "العربية"، أن بلاده لن تتحدث مع إثيوبيا عن ترسيم الحدود وإنما إعادة العلامات، مشيرا إلى استعادة السودان نسبة كبيرة من أراضيه من إثيوبيا.

وأشار الكباشى، إلى أن هناك تصعيد عسكرى إثيوبى يومى، مضيفا "قواتنا تتعرض للقصف على الحدود".

وكانت الخارجية السودانية، قد أعلنت الأحد، رفض الادعاءات الإثيوبية الأخيرة ونقضها لاتفاقية 1902 بحجة أنها وقعت فى زمن الاستعمار، وهو ما ينافى الصحة، حيث إن إثيوبيا لم تكن محتلة آنذاك، كما أنها تستخدم ذات الخرائط المتفق عليها دولياً لتحديد حدودها مع إريتريا، بينما ترفض اعتمادها لترسيم حدودها مع السودان.