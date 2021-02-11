فى أول اتصال بينهما .. بايدن يجرى مكالمة هاتفية لساعتين مع رئيس الصين

وكان بايدن، قد قال، إن العلاقات المنفتحة تجاه الصين أولوية لبلاده، فى حين حذر شى من أن المواجهة ستكون "كارثية" للبلدين.
كما أعلن الرئيس الأمريكى عدول الولايات المتحدة، عن النهج الذى اتبعته إدارة سلفه دونالد ترامب إزاء الصين.
وقال بايدن فى تصريحات أدلى بها لقناة CBS التلفزيونية الأحد الماضى: "لا حاجة للصراع بيننا، بل سيكون هناك تنافس شديد" مع الصين.
وأضاف: "لن أتصرف مثلما تصرف ترامب، وهو يعلم ذلك، لأنه هو الآخر كان يبعث بالرسائل.. فنحن نعتزم التركيز على قواعد اللعبة الدولية".
وفى خطابه الأول حول السياسة الخارجية الخميس الماضى، وصف بايدن الصين بأنها "أكبر منافس للولايات المتحدة"، مؤكدا استعداد واشنطن للعمل مع بكين عندما يكون ذلك من مصلحة واشنطن.
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