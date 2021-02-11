دولة عربية تبدي استعدادها التوسط لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني

عبر وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، اليوم الخميس عن رضا بلاده عن مستوى العلاقات الحالي مع إسرائيل.

وافاد الوزير العماني بحسب موقع "24" الإماراتي في تصريحات صحفية له : "فيما يتعلق بإسرائيل، نحن راضون حتى الآن عن مستوى العلاقات والحوار بيننا، والذي يشمل قنوات الاتصال المناسبة".

جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمها مجلس الأطلسي.

كما أكد التزام السلطنة بالسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين بناء على حل الدولتين.

وقال البوسعيدي: إن "سلطنة عمان مستعدة للمساعدة في إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015"، والذي يواجه ضغوطًا منذ عام 2018 عندما انسحب ترامب منه، لكنه ذكر أنه يشعر أن خطوط الاتصال الأمريكية الحالية مع طهران قد تكون كافية.

وسُئل الوزير في فعالية عبر الإنترنت عن فرص توسط عمان في جهود جديدة لإنقاذ الاتفاق الذي وقعته إيران مع القوى العالمية، فقال: إن "مسقط تتمتع بعلاقات طيبة للغاية مع كل من طهران وواشنطن ومستعدة للمساعدة إذا لزم الأمر".

وأضاف : "أعتقد أن القنوات مفتوحة مباشرة بين فرق السياسة الخارجية في واشنطن وإيران. لا أرى سببًا يحول دون إعادة تفعيل تلك القنوات".

كما جدد البوسعيدي التأكيد على سياسة بلاده القائمة منذ فترة طويلة بالحياد في المنطقة المطربة حيث قال: "تسعى السياسة الخارجية العمانية دائمًا إلى دعم وتشجيع الحوار بين أكبر عدد ممكن من الأطراف"