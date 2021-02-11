لبنان تسجل أكثر من 3 آلاف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 3136 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.
وأوضحت الصحة اللبنانية في بيان لها منذ قليل أن إجمالي الإصابات بالفيروس المستجد في البلاد ارتفع منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 331152 حالة .
كما سجلت الصحة اللبنانية 63 حالة وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد الي 3866 حالة.
ورصدت الصحة اللبنانية تعافي 2268 حالة شفاء خلال الساعات الماضية.
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