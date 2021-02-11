الحريري: الصواريخ المستهدفة للسعودية تهديد علني ومرفوض للأمن العربي

غرد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري عبر صفحته علي موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلا "‏كفانا وكفى منطقتنا خرابًا وفتنا". وأضاف عبر تويتر قائلا: "الم تشبع تلك الجماعات من سفك دماء الابرياء وهل تخاض حروب الدفاع عن النفس بقصف المدنيين الآمنين". وواصل تغريدته قائلا: "الصواريخ التي تستهدف السعودية تهديد علني ومرفوض للأمن العربي". وكان موقع روسيا اليوم، افاد مساء اليوم الخميس، بأن قوات التحالف اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط.

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