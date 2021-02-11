إحدى ضحايا الاعتداءات الجنسية لـ ترامب تستأنف دعواها ضده

تقدمت سمر زيرفوس، المتسابقة السابقة في برنامج The Apprentice والتي اتهمت الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب بالاعتداء الجنسي، بطلب للمضي قدمًا في الدعوى القضائية ضده بعد أن تم التلاعب بها لأكثر من عام.

ورفعت دعوى تشهير ضد الرئيس ترامب آنذاك في محكمة ولاية نيويورك في عام 2017، وزعمت "زيرفوس" أن ترامب قبلها ضد إرادتها في نيويورك عام 2007 ، بعد ظهورها في برنامج إن بي سي ، وتحسسها لاحقًا في أحد فنادق كاليفورنيا.

وزيرفوس من بين 26 امرأة اتهمن ترامب بسوء السلوك الجنسي، وصف ترامب متهماته بالكذب، ما دفع زيرفوس إلى رفع دعوى تشهير.