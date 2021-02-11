قرار عاجل من الرئيس السوري

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما عاجلا بحل مجلس بلدة تجمع جديدة عرطوز للنازحين في محافظة القنيطرة، وذلك بعد 3 ايام على إعفاء رئيس مجلس مدينة حماة. وبحسب صحيفة "الوطن" السورية فقد أصدر الأسد المرسوم رقم 56 القاضي أن سبب حل المجلس "هو مخالفة رئيس المجلس السابق للقانون رقم 40 وتغاضيه عن مخالفات بناء" حيث أصدر قرارا بهدم تلك المخالفات وإحالة رئيس المجلس إلى القضاء. وأشارت الصحيفة، إلى أن المجلس لم يكن قادرا على التواصل مع المجتمع المحلي واتخاذ القرارات التي تصب في خدمة أبناء المجتمع بجانب عدم طرح مشاريع تنموية تساهم برفد خزينة المجلس بمبالغ إضافية لتحسين وتطوير الواقع الخدمي". وأضافت الصحيفة قائلة: وبحسب قوانين وزارة الإدارة المحلية والبيئة وأنظمتها، سيتم تكليف مكتب تنفيذي مؤقت لإدارة البلدة.

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