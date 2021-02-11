طريقة التسجيل في وظائف كلية الملك فهد الأمنية

من المقرر أن تبدأ عملية التقديم على وظائف كلية الملك فهد الأمنية يوم السبت الموافق الأول من شهر رجب 1442 هـ على الوظائف النسائية التي تم الإعلان عنها برتبة جندي أول للكادر النسائي من الحاصلات على شهادة الدبلوم أو ما يعادلها بشرط تحقق الشروط والمتطلبات الأخرى حيث يستمر التقديم على وظائف كلية الملك فهد حتى يوم الخميس الموافق 6 رجب 1442 عبر بوابة أبشر التوظيف حيث لا يتم قبول طلبات شغل الوظائف التي ترد عن طريق البريد الإلكتروني أو عبر البريد العادي بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس.

شروط وظائف كلية الملك فهد الأمنية

لا تختلف شروط وظائف كلية الملك فهد عن غيرها من شروط الوظائف العسكرية في السعودية حيث يشترط أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ أي أن تكون سعودية الجنسية ونشأت في المملكة ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها المكلف بمهمة رسمية خارج البلاد مثل السفراء والدبلوماسيين ومن في حكمهم.

كما يشترط أن تكون المتقدمة حسنة السير والسمعة وألا يكون سبق لها وأن فصلت من إحدى الكليات العسكرية كما يجب ألا تكون متزوجة من شخص غير سعودي إضافة إلى ضرورة توفر الشروط التالية :

أن يتناسب الطول مع الوزن.

اجتياز اختبار اللياقة البدنية.

أن تكون لائقة طبيًا.

اجتياز كافة إجراءات القبول والاختبارات المؤهلة للكلية.

طريقة التقديم على كلية الملك فهد الأمنية

يجب أولا تسجيل الدخول على رابط بوابة أبشر التوظيف من خلال رقم الهوية الوطنية المسجل في أبشر ثم اختيار الوظائف الخاصة بكلية الملك فهد الأمنية ومن ثم الاطلاع على الشروط والمتطلبات المطلوبة للوظيفة ثم التقديم على الوظائف بعد اكمال البيانات الشخصية والبيانات التعليمية والمؤهلات الدراسية والخبرات إن وجدت ثم إرفاق المستندات المطلوبة والتأكيد على صحة البيانات من خلال الموافقة على الإقرار الخاص بذلك.