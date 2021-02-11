كيفية التسجيل من خلال منصة جود للإسكان

من منطلق الدال على الخير كفاعله يجب علينا تعريف الجميع بمنصة جود للإسكان التابعة لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية التي تساعد في توفير المسكن الأمن لغير القادرين أو الأسر الأكثر احتياجا وأيضا تقوم بسداد الإيجار عن الأسر الغير قادرة بسبب وفاة العائل أو مرضه أو سجنه أو في حالة وجود العائل مع ضعف المقدرة المادية بشرط أن يكون عقد الإيجار مسجل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار وقد قدمت جود للإسكان العديد من المبادرات العظيمة في هذا المجال منذ نشأتها ولعل أبرزها وأعظمها مبادرة ( كل يوم بيت) والتي كانت في شهر رمضان الماضي بغرض إدخال الفرحة والسرور علي الفقراء خلال هذا الشهر المعظم.

الجمعيات التي تتعاون معها جود للإسكان

تعتز جود للإسكان التابعة لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية بالشراكة مع العديد من الجمعيات الخيرية المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والتي تتولي المهام الآتية

مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية

جمعية منازل

جمعية الجوف للإسكان

جمعية الإسكان الأهلية

جمعية محمد بن ناصر الخيرية

يقوم الباحث الاجتماعي بزيارة الحالة وكذلك توثيق الحالة ميدانيا تحديد نوع الاحتياج السكني وكذلك التوثيق في منصة جود تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين

دور الجمعيات الشريكة لجود للإسكان

تقديم بعض البرامج للمستفيد والتي تضمن تحسن حالة المستفيد وكذلك تساعد في تحويله من حالة الاحتياج إلى الكفاية

كيف يمكن الاستفادة والتسجيل عبر منصة جود للإسكان

في حالة رغبتك التسجيل على منصة جود للإسكان أولا عليك معرفة الآتي

يجب التعرف علي الجمعيات الشريكة والتي تم توضيحها سابقا

قم بالتواصل مع الجمعية الشريكة القريبة من مكان إقامتك والاشتراك بها وتقديم طلبك للحصول علي سكن من جود للإسكان

تقوم الجمعية الشريكة بدراسة حالة الاستحقاق بناءا على المعايير التي تحددها جود للإسكان ويتم هذا من خلال البحث الاجتماعي

بعدها يتم التحقق من خلال التنسيق والتكامل التقني مع القطاعات الحكومية

وبعد كل ما سبق يتم الترشيح ورفع الحالة بالمنصة .

أو يتم التسجيل من خلال محكمة التنفيذ ممن صدر بحقه حكم تنفيذي واضح وأصبح عاجز عن الوفاء بمبلغ إيجار المسكن.