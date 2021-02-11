خطوات التسجيل في توكلنا برقم الحدود 1442 واضافة تابع tawakkalna

خطوات التسجيل في توكلنا برقم الحدود وكيفية إضافة تابع في توكلنا، والذي يقدم الكثير من الخدمات الالكترونية المختلفة والمتاحة من خلال التطبيق، حيث يستطيع مواطني المملكة السعودية استكمال عملية التسهيل عن طريق اتباع عدد من الخطوات البسيطة التي سنوافيكم بها، وقد أصبح تطبيق توكلنا من أهم التطبيقات التي يتم استخدامها في الوقت الحالي والذي أطلقته الحكومة السعودية بالتزامن مع تفشي وباء كورنا الذي اجتاح جميع دول العالم في العام الماضي، طريقة استخراج تصريح توكلنا للتابعين 1442 الكترونياً وتهدف السلطات السعودية من خلال التطبيق إلى مواجهة تفشي الوباء والحد من انتشاره بين مواطنيها قدر الإمكان والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع ككل.

طريقة التسجيل في توكلنا برقم الحدود 1442

أوضح المسؤولين عن تطبيق توكلنا الرسمي التابع لوزارة الصحة السعودية طريقة التسجيل في التطبيق برقم الحدود، وهو الرقم الذي يتم تسلميه للوافدين إلى المملكة السعودية فور دخولهم، على أن يتم كتابة الرقم في الحقل المخصص له واتباع تعليمات التسجيل لإتمام عملية التسجيل بطريقة سهلة وطبيعية والبدء في الاستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها تطبيق توكلنا لمستخدميه، ويمكنكم التسجيل عن طريق اتباع الخطوات التالية:

فتح تطبيق توكلنا بعد تحميله.

الضغط على كلمة تسجيل جديد.

البدء في كتابة جميع المعلومات المطلوبة والتي تتمثل في رقم الحدود وتاريخ الميلاد وغيرهم.

الموافقة والإقرار على جميع الشروط.

كتابة الرمز التي تم ارساله على رقم الهاتف المسجل في نظام أبشر.

يتم استخدام خاصية الـ GPS لتحديد محل الإقامة.

استكمال عملية التسجيل عن طريق الإجابة على أسئلة التطبيق الصحية.

الضغط على كلمة تسجيل.

وبذلك قد تم انتهاء عملية التسجيل برقم الحدود.

طريقة التسجيل في تطبيق توكلنا

كيفية إضافة تابع في توكلنا 2021

كما يمكنكم إضافة تابع من خلال تطبيق توكلنا باستخدام رقم الحدود عن طريق اتباع عدد من الخطوات البسيطة، وفي حالة عدم تحميلكم للتطبيق فيمكنكم تحميله عن طريق الضغط على رابط تجميل تطبيق توكلنا للأندرويد أو رابط تحميل تطبيق توكلنا للأيفون والذي يعمل بنظام الـ IOS وبعد ذلك يتم اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول من خلال الحساب الخاص بولي الأمر.

كتابة رقم الحدود الذي تم استلامه من قبل بصورة صحيحة.

كتابة كلمة المرور الخاصة بصاحب المستخدم.

الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

كتابة رمز التحقق المتغير الذي تم ارساله من قبل التطبيق على رسالة نصية.

الذهاب إلى أيقونة حسابي.

اختيار أفراد الأسرة والمكفولين.

كتابة البيانات المتعلقة بالفرد المراض إضافته كتابع.

بعد التأكد من صحة البيانات يتم الضغط على كلمة إضافة.

ثم الضغط على كلمة حفظ.

وبعد إتباع هذه الخطوات قد تم إضافة التابع إلى تطبيق توكلنا برقم الحدود بصورة سليمة.