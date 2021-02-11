أخبار اليمن : أطعمة تضر بصحة الكبد.. تجنبها فوراً

أطعمة تضر بصحة الكبد.. تجنبها فوراً
أكدت دراسات خاصة بالتغذية العلاجية، أن الاعتناء بالنظام الغذائي له دور حيوي في الحفاظ على صحة الكبد، وبالتالي على الصحة العامة، لأنه يلعب دورًا أساسيًا في تنظيم العديد من وظائف الجسم.
وأوصت وفقًا لموقع "ّذا هيلث" البريطاني بأنه للحفاظ على صحة الكبد، يجب الابتعاد أو التقليل من تناول أغذية معينة، تتمثل في:
الأطعمة الدهنية
تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة مثل البطاطس المقلية والبرغر وما إلى ذلك يمكن أن يعيق وظائف الكبد، ويؤدي إلى تطور الكبد إلى الحالة الدهنية، والتي تصيب الكبد لاحقًا بالتليف.
الكبد هو المسؤول عن تحويل السكر إلى دهون، وعندما تفرط في إجهاد الكبد بكمية كبيرة من السكر، فإنه يبدأ في تكوين الكثير من الدهون، والإصابة بمرض الكبد الدهني.
الأغذية المحفوظة
الأطعمة الخفيفة المعبأة يمكن أن تلحق الضرر بالكبد، فهي تحتوي على الكثير من الملح والسكر والدهون، وكلها ضارة بالكبد.
الحليب كامل الدسم
الحليب كامل الدسم يحتوي على دهون مشبعة وهي ليست مثالية للأشخاص المهتمين بصحة الكبد، لأنه من أحد أسباب الإصابة بتلف الكبد، ويمكن الاستعاضة عنه بالحليب قليل الدسم.
الزبدة
تحتوي على نسب عالية من الدهون المشبعة، وهو أمر غير مفيد للكبد، ويمكن استخدام زيت الزيتون، كبديل آمن، إذ يحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تخفف من خطر الإصابة بأمراض الكبد.
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