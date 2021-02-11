الشناوي.. رجل مباراة البرونز واخطبوط "منصات التواصل"

تصدر اسم حارس مرمى الأهلي المصري محمد الشناوي، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تقديمه أداءً مميزًا خلال المباراة التي جمعت فريقه بنادي بالميراس البرازيلي، مساء الخميس، والتي حسمها "الشياطين الحمر" بالفوز بركلات الترجيح (3-2)، ومن ثم اقتناص الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.

وعقب انتهاء المباراة حصل الشناوي على لقب رجل المباراة، بعد أن تمكن من التصدي لركلتي جزاء، مما ساعد بشكل كبير في فوز الأهلي بالمباراة.

الشناوي شكر جماهير الأهلي التي اعتبرها الداعم الأول له ولزملائه، منذ وصولهم الدوحة، قائلًا: "نحن لا نساوي شيئا دون الجماهير". معتبرًا أنها كانت الدافع للفوز بالمركز الثالث.

فيما لم يعتبر نفسه البطل الوحيد، في التصريحات التي أدلى بها بعد المباراة، حيث أكد أن اللاعبين بأكملهم كانوا أبطالًا، لافتًا إلى أنه فريقه درس جيدًا الخصم، وأن الجهاز الفني كان يوجهه للتصدي لضربات الجزاء؛ نظرًا للمعرفة الدقيقة بأماكن تسديد كل لاعب.

وفي ذات السياق احتفت جماهير النادي الأهلي بالشناوي على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث كان لقب "الإخطبوط" حاضرًا في كل التدوينات.

وتداول المغردون على نطاق واسع مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لموقع نادي بايرن ميونخ، يظهر فيه الشناوي، بينما يصافح لاعبي النادي الألماني، ومرفق بتهنئة للنادي الأهلي حصوله على المركز الثالث.

وتمنى مغردون التوفيق للماكينات الألمانية، "كل التوفيق للبايرن وجماهيره كما يدعمنا ندعمكم"