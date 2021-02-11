"تأثيرات كارثية" لكورونا على نصف البريطانيين

قالت هيئة السلوك المالي في بريطانيا، الخميس، إن أكثر من 40 بالمئة من البريطانيين يعانون من صعوبات مالية أو من اعتلال صحتهم، بما يمثل زيادة كبيرة عن العام الماضي بفعل جائحة "كوفيد-19".

وقالت الهيئة في تقريرها عن مسح دوري، إن 27.7 مليون من البالغين حاليا يعانون إما من انخفاض القدرة المالية أو الضعف الصحي أو أي ظروف سلبية أخرى، ارتفاعا من 24 مليونا في فبراير 2020، وذلك قبل شهر من بدء العزل العام الأول الذي فرضته الحكومة لمكافحة الوباء.

وأضافت أنها تواصلت في المسح مع 16 ألف شخص في بريطانيا في الفترة من أغسطس 2019 إلى فبراير 2020، وأجرت مسحا آخر شمل 22 ألفا في أكتوبر من العام الماضي.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يعاني أكثر من 13 مليونا لتلبية احتياجاتهم، وأن كثيرين يقولون إنهم يتوقعون زيادة ديونهم وتقليص إنفاقهم على الضروريات، أو قد يلجأون للاستعانة ببنوك الطعام، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وفي إطار مساعي تخفيف المصاعب المالية التي رافقت تفشي فيروس كورونا، وتسببت في أسوأ ركود اقتصادي خلال 300 عام، طلبت الحكومة من البنوك إتاحة تيسيرات في السداد لأشهر عديدة في القروض العقارية وبطاقات الائتمان وغيرها من أشكال الائتمان.