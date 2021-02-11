بايدن يعلن إنهاء حالة الطوارئ على الحدود المكسيكية

جدة - نرمين السيد - ونشر البيت الأبيض رسالة وجهها بايدن إلى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، أشار فيها الرئيس الأمريكى إلى أن حالة الطوارئ المعلنة على الحدود الجنوبية للبلاد "غير مبررة".

وجاء فى البيان المنشور فى الموقع الرسمى للبيت الأبيض: "أبلغ الكونغرس بموجب هذه الرسالة أن حالة الطوارئ الوطنية التى أعلنت بالقرار 9844 واستمرت من 13 فبراير 2020 حتى 15 يناير 2021، قد تم إنهاؤها، وأن السلطات التى تم الاستشهاد بها فى هذا الإعلان لن تُستخدم بعد الآن لبناء جدار على الحدود الجنوبية".

وأعلن الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، فى عام 2019 حالة طوارئ وطنية على الحدود الجنوبية لتحويل الأموال لبناء جدار حدودى.

ومدد ترامب، قبل أيام من مغادرته البيت الأبيض، حالة الطوارئ حتى عام 2022.

ووقع بايدن، فى يومه الأول كرئيس للولايات المتحدة، على مجموعة أوامر تنفيذية، منها إنهاء بناء الجدار الحدودى بين الولايات المتحدة والمكسيك وتجاوز ما يسمى "حظر سفر المسلمين".