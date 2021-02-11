بريطانيا ترحب بالعقوبات الأمريكية ضد قادة جيش ميانمار 

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية البريطانية دومنيك راب، فى تغريدة كتبها عبر حسابه الشخصى على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعى: "لن يقبل المجتمع الدولى بالانقلاب فى ميانمار وسنحاسب المسؤولين عنه". وأضاف: "ترحب المملكة المتحدة بقرار الرئيس الأمريكى جو بايدن بفرض عقوبات اليوم لإرسال رسالة قوية إلى النظام العسكرى". وتابع قائلا إن المملكة المتحدة تبحث بشكل عاجل اتخاذ مزيد من التدابير بموجب نظامها للعقوبات. وكان بايدن قد أعلن أمس توقيع أمر تنفيذى بفرض عقوبات على قادة جيش ميانمار الذين أمروا بالانقلاب العسكرى دون توضيح هوياتهم، بجانب وضع أعمالهم التجارية على القائمة السوداء وفرض قيود على أفراد عائلاتهم.

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