جريفيث : هناك فرصة فريدة للوصول إلى سلام دائم فى اليمن

ونبه جريفيث فى بيان أصدره فى ختام زيارة استغرقت يومين إلى المملكة العربية السعودية، من ارتفاع وتيرة الأعمال العدائية العسكرية، وذلك فى إشارة إلى تصعيد ميليشيات الحوثى من هجماتها على مأرب واستهدافها المتكرر للأحياء السكنية، وكذا استهداف المملكة.
وشدد المبعوث الأممى على ضرورة "أن يتوقف كل ذلك"، حسبما نقلت قناة "العربية".
وأكد أنه سيستمر " بالعمل بإصرار متجدّد مع الأطراف والجهات الفاعلة الإقليمية والدولية لإنهاء الأعمال العدائية ورفع وطأة المعاناة الإنسانية والتوصل إلى تسوية سلمية لإنهاء النِّزاع فى اليمن".
وبحسب البيان، فإن المبعوث الأممى، التقى فى الرياض كلاً من نائب وزير الدفاع السعودى الأمير خالد بن سلمان ووزير الخارجية اليمنى أحمد بن مبارك والمبعوث الخاص للولايات المتحدة الأميركية إلى اليمن تيم ليندركنغ، إضافة إلى عدد من المسؤولين الآخرين.
وأوضح أن الاجتماعات ناقشت "آخر التطورات بما فيها الأعمال العدائية التى استهدفت مأرب وآفاق استئناف عملية سياسية شاملة للجميع".
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