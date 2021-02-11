بايدن أجرى مكالمة هاتفية مع شي استغرقت ساعتين 

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه تحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ لمدة ساعتين مساء الأربعاء، وذلك في أول محادثة هاتفية بين الزعيمين.

وكان بايدن قد قال إن العلاقات المنفتحة تجاه الصين أولوية لبلاده، في حين حذر شي من أن المواجهة ستكون "كارثية" للبلدين.

كما أعلن الرئيس الأمريكي عدول الولايات المتحدة عن النهج الذي اتبعته إدارة سلفه دونالد ترامب إزاء الصين.

وقال بايدن في تصريحات أدلى بها لقناة CBS التلفزيونية يوم الأحد: "لا حاجة للصراع بيننا، بل سيكون هناك تنافس شديد" مع الصين.

وأضاف: "لن أتصرف مثلما تصرف ترامب، وهو يعلم ذلك، لأنه هو الآخر كان يبعث بالرسائل.. فنحن نعتزم التركيز على قواعد اللعبة الدولية".

وفي خطابه الأول حول السياسة الخارجية الخميس الماضي، وصف بايدن الصين بأنها "أكبر منافس للولايات المتحدة"، مؤكدا استعداد واشنطن للعمل مع بكين عندما يكون ذلك من مصلحة واشنطن.