مصادر استخباراتية: الموساد وراء مقتل العالم النووي الإيراني فخري زاده

نقلت صحيفة "جيويش كرونيكل'' عن مصادر استخباراتية لم تسمها قولها إن مقتل العالم النووي الإيراني الكبير محسن فخري زاده أواخر نوفمبر 2020 كان من عمل الموساد.
وزعمت المصادر أن مدفعًا وزنه طنًا مصممًا لقتل العالم تم تهريبه إلى إيران "قطعة قطعة" من قبل وكالة المخابرات الإسرائيلية في وقت سابق من العام الماضي.
وبحسبهم ، فإن "الضربة عالية التقنية" نفذها فريق تجسس مكون من أكثر من 20 عميلًا ، من بينهم مواطنون إسرائيليون وإيرانيون ، قاموا بنصب كمين على فخري زادة بعد عملية مراقبة مطولة و "دقيقة".
وذكر التقرير "وضع الفريق خطة مفصلة للغاية ، دقيقة بدقيقة. لمدة ثمانية أشهر ، تنفسوا الرجل ، واستيقظوا معه ، وناموا معه ، وسافروا معه.
وجادل المطلعون بأن فريق التجسس كان يعرف "الطريق اليومي والسرعة والتوقيت الذي يسلكه فخري زاده ، وكانوا يعرفون بالضبط الأبواب التي سيستخدمونها للخروج".
وبحسب ما ورد استخدم أعضاء الفريق مسدسًا حديثًا يتم التحكم فيه عن بعد ، والذي يحتوي على قنبلة صغيرة الحجم للسماح للمدفع عالي الدقة بالتدمير الذاتي.
وزعمت المصادر أن السلاح كان دقيقًا لدرجة أن لا زوجة فخري زاده ولا أي من أفراد فريقه الأمني لم يصابوا بأذى في الهجوم الذي شهد سقوط 13 رصاصة تشوه العالم.
وقال المصدر إن حدثا كبيرا ، عملية دراماتيكية ، مضيفا أن العناصر تفرقت بعد ذلك ولم يتم القبض على أي منهم.
وتابع "كانت هناك عدة طرق للعمل ولكن هذه الطريقة كانت الأكثر دقة، وكانت الطريقة الأكثر أناقة للتأكد من إصابة الهدف ، فقط فخري زاده. كان الهدف هو تجنب إيذاء أي شخص آخر. لم يكن أمنهم سيئًا على الإطلاق ، لكن الموساد كان أفضل بكثير.
وتأتي هذه التصريحات بعد أن وجه الرئيس الإيراني حسن روحاني مرة أخرى في منتصف ديسمبر أصابع الاتهام إلى إسرائيل لقتل فخري زاده ، وهو اغتيال زعم روحاني أنه كان يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وإثارة الحرب في الأيام الأخيرة من عهد دونالد ترامب "المشؤوم".
وأدى مقتل العالم في 27 نوفمبر إلى تصعيد التوترات بين طهران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي.
واتهم مسؤولون إيرانيون كبار ، بمن فيهم روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف ، على الفور تل أبيب بالهجوم ، والتزم كبار الضباط الإسرائيليين الصمت حتى الآن بشأن هذه المسألة.
وفي الوقت نفسه ، أعرب مسؤولون إسرائيليون عن مخاوفهم من أن إيران قد ترد ، محذرين من هجمات محتملة على البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية ، أو ضربات صاروخية باليستية ، أو استخدام "وكلاء" في سوريا ولبنان وغزة.
وتصاعدت التوترات الأمريكية الإيرانية منذ انسحاب واشنطن من جانب واحد من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 ، المعروف أيضًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) ، وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية المعوقة على الجمهورية الإسلامية في مايو 2018.
وتصاعدت التوترات في أوائل يناير 2020، عندما قُتل الجنرال الإيراني الكبير قاسم سليماني في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار أذن بها الرئيس ترامب آنذاك.
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