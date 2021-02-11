قرار عاجل من الحكومة الأردنية بشأن النقل البحري للركاب مع مصر

كشف وزير النقل الأردني ، المهندس مروان خيطان، عن اتخاذ الحكومة الأردنية قرارًا بحل جزء من مشكلة الشحن بين مدينتي نويبع المصرية والعقبة الأردنية.

وأشار بحسب وكالة الأنباء الاردنية بترا الي ان القرار يتعلق بشركة الجسر العربي، الناقل الحصري بين البلدين الشقيقين الأردن ومصر.

وذكر ، أن ملف نقل الركاب من مدينة نويبع إلى محطة الركاب في العقبة خضع للعديد من الدراسات والتي بناء عليها سيتم اتخاذ قرار مرتقب لعودة حركة النقل البحري للركاب.

وبين الوزير الأردني أن لقاءات مهمة جرت مع الجانب المصري لعودة الحركة البحرية البينية بين البلدين، لكنها تخضع للحالة الصحية وما يستجد عليها.

وأشار إلى أنه التقى مسؤولين في الجسر العربي والجانبين المصري والعراقي.

كما توقع أن تكون هناك حلول قريبة قادمة بشأن حركة النقل المتعلقة بشركة الجسر العربي، لافتا إلى أن تطور الوضع الوبائي ينعكس على القرارات المتخذة بهذا الجانب.

كما أعرب عن أمله بتحسن الحالة الوبائية في الأردن والدول المجاورة لاتخاذ قرارات تصب في المصلحة العامة للوطن.