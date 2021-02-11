طريقة الاطلاع على سجل متابعة الطلاب عن بعد 1442 منصة مدرستي لمتابعة أداء الطلاب

طريقة الاطلاع على سجل متابعة الطلاب عن بعد 1442 بالمملكة السعودية الفصل الثاني، وهو أحد البيانات التي يتطلع عليها جميع معلمي المملكة لكافة المراحل الدراسية المختلفة بجميع المواد الدراسية، وذلك بهدف متابعة مستوى الطالب التعليمي واستقباله للمادة العلمية أثناء عملية التعليم عن بعد ومدى تفاعل الطلاب مع المواد المقررة عليهم والتي يحصلون على دروسها بصورة الكترونية، مع التأكد من التزام الطالب أو الطالب بالحضور الدراسي الالكتروني وأداء الواجبات المقررة عليهم، كما يتم استخدام سجل متابعة الطلاب لتحديد الطلا ب المتفوقين ومن يضعف مستواهم خلال فترة الدراسة.

طريقة الاطلاع على سجل متابعة الطلاب عن بعد

يستخدم معلمي المملكة سجل متابعة الطلاب عن بعد لمتابعة مستوى الطلاب التعليمي والسلوكي وهو من أهم الأدوات التعليمية التي تم إطلاقها من قبل وزارة التعليم السعودية لخدمة المعلمين ومديري المدارس ومسئولو العملية التعليمية بهدف التأكد من سير العملية التعليمية بصورة طبيعية وتطوير الخدمات التعليمية المقدمة للمعلمين وتحسي مستوى الطلاب سواء التعليمي أو المستوى التربوي، كما يقوم المعلمين من خلال سجل متابعة الطلاب بتدوين بيانات الطلاب وحفظها والتي تتيح له سهولة التعديل والرجوع إليها مرة أخرى والتي تضم علامات الطلاب ونسبة الحضور والغياب وتفاعل الطلاب مع معلمه أثناء الحصة الدراسية ويمكنكم تحميله بصيغة PDF من هنا او يمكن معرفة سجل تبع الطالب على ملف وورد من هنا.

كشف متابعة الطلاب الفصل الثاني من خلال منصة مدرستي

تتيح منصة مدرستي لجميع المعلمين ومدراء المدارس إمكانية متابعة أداء الطلاب والتزامهم بالدروس والتفاعل مع الواجبات المقررة عليهم وتحديد الدرجة التي يستحقها الطالب بناء على مدى تفاعله والتزامه، ويستطيع المعلم التعرف على تقرير الطالب الذي تم انشاءه من خلال منصة مدرستي عن طريق اتباع الخطوات الميسرة التالية:

الذهاب على رابط منصة مدرستي التعليمية.

كتابة اسم المستخدم الخاص بالمعلم وكلمة المرور.

الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

الذهاب إلى ايقونة التقارير والإحصاءات.

ثم الضغط على أيقونة تقارير الطلاب.

وبعد ذلك يتم اختيار سجل متابعة الطلاب.

سيقوم الموقع بتوضيح جميع السجلات الخاصة بالطلاب للاطلاع عليها أو تعديلها في حالة رغبة المعلم في إجراء أي تعديل.

منصة مدرستي لمتابعة أداء الطلاب

كانت وزارة التعليم السعودية قد أعلنت من قبل عن اعتماد منصة مدرستي التعليمية لتكن الوسيلة البديلة لاستمرار العملية التعليمية وتقديم التعليم عن بعد في ظل قرار تعليق الدراسة بجميع مدارس وجامعات المملكة كأحد الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلبة والطالبات والمعلمين من الإصابة بوباء كورونا المستجد، وقد تم تعميم المنصة لجميع المراحل التعليمية المختلفة سواء كانت الابتدائية أو المتوسط أو المرحلة الثانوية، حيث تعمل المنصة على تقديم الدروس والشروحات التعليمية إلى الطلاب بصورة الكترونية وهم داخل منازلهم من خلال الدروس الافتراضية بدلًا من الحضورية، كما يقوم المعلمين بإنشاء الأنشطة والمهام الدراسية اليومية، ومتابعة الطلاب بصورة دورية.