رابط منصة مدرستي التعليمية madrasiti.sa للتعليم عن بعد 1442 لتحميل المناهج ورفع الواجب المنزلي

رابط منصة مدرستي التعليمية، لتحميل المناهج وحل الواجب مع عودة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، فإن الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في حالة بحث عن الرابط الخاص بمنصة مدرستي التعليمية الإلكترونية، وذلك لإمكانية الدخول والتسجيل الطلاب للفصل الدراسي الثاني لتلقي المقررات الدراسية وحضور الحصص الافتراضية بشكل إلكتروني، حيث تعد منصة مدرستي التعليمية هي المنصة التابعة لوزارة التعليم السعودية، والتي تقدم للطلاب من خلالها الكثير من الخدمات التعليمية المتنوعة، كما يمكنك تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي توكلنا 1442 tawakkalna لطلاب جميع المراحل التعليمية وسوف نعرض رابط وخطوات التسجيل في منصة مدرستي بسهولة لاستئناف الدراسة في الفصل الدراسي الثاني.

رابط منصة مدرستي التعليمية 1442

تعتبر منصة مدرستي التعليمية هي أحد المنصات التعليمية الرائدة في المملكة العربية السعودية وفي الوطن العربي، وهي المنصة الرئيسية التي حرصت الوزارة في السعودية على انشاءها العام الماضي بسبب ظروف تعطل العملية التعليمية في اطار ظروف فيروس كورونا، والتي تم توفير من خلالها عدد كبير من الخدمات التعليمية للطلاب في كافة المراحل الدراسية، ذلك لجعل العملية التعليمية أقرب إلى الطبيعية من خلال توفير المناهج الدراسية والحصص الإفتراضية غير المنصة، اسهل طريقة استخدام برنامج مايكروسوفت تيمز Teams لتسجيل الدخول في منصة مدرستي 1442وكذلك خدمات إتمام الواجب المدرسي بسهولة عبر الموقع لتقييم الطلاب، ويمكن لكافة الطلاب الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية لإستئناف الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بسهولة من خلال الدخول مباشرة.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي 1442

يمكن لكافة الطلاب في المملكة العربية السعودية الانضمام إلى منصة مدرستي التعليمية دخول تطبيق تيمز وتوكلنا لاستكمال العملية التعليمية للتعليم عن بعد 1442من خلال اتباع هذه الخطوات.

التوجه إلى منصة مدرستي التعليمية مباشرة.

يتم إختيار التسجيل كمستخدم جديد في منصة مدرستي التعليمية من أعلى الصفحة الرئيسية.

سوف يتم توجيهك مباشرة إلى الصفحة الخاصة بتسجيل البيانات.

يتم تسجيل كافة البيانات الخاصة بالمستخدم مثل الاسم الثلاثي له وكذلك رقم الهوية الوطنية، وتحديد ما إذا كان المسجل على المنصة طالب أم معلم.

يتم كتابة رقم التأكيد الذي يصل للمستخدم على رقم الهاتف.

قم بتأكيد كافة البيانات الخاصة بالحساب.

يتم الدخول مباشرة الى الموقع الإلكتروني ومن ثم الاطلاع على كافة الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر المنصة للطلاب والمعلمين أيضا.

خطوات رفع الواجب المنزل عبر منصة مدرستي

يمكن للطلاب التوجه لرفع الواجبات المنزلية الخاصة به على موقع منصة مدرستي التعليمية بسهولة من خلال اتباع هذه الخطوات البسيطة.

تسجيل الدخول في البداية من قبل الطالب الى منصة مدرستي التعليمية من خلال ادخال رقم الهوية الخاصة بالطالب وكذلك ادخال كلمة السر.

يقوم الطالب بإختيار المادة التي يريد رفع الواجب المنزلي الخاص بها.

يختار الطالب الملف الخاص بالواجب المنزلي والذي تم حفظه على الجهاز الخاص بالطالب وحفظه.

وبذلك يمكن للطالب حفظ الواجب ليكون متاح على الموقع أمام المعلم يمكنه الإطلاع عليه وتصحيحه، ومن ثم يمكن للطالب الدخول بعد تصحيحه والاطلاع ما اذا كان هناك أخطاء ام لا.