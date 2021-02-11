قياس : كيف يتم التسجيل بامتحانات موقع قياس؟

منصة قياس تعد إحدى منصات التعليم بالمملكة العربية السعودية، وهذه المنصة أو هذا الموقع قد تم إنشائه من أجل أن يحصل الطالب على اختبار تحصيلي منه يكون هو وسيلة دخوله إلى أي جامعة سعودية، هذا وإن حاز الطالب طبعا على الدرجات التي يفترض به أن يحصل عليها، ويقدم موقع قياس الإلكتروني بوقتنا الحاضر الطريقة المخصصة للتسجيل بالاختبارات التحصيلية، ولتحصل عليها عليك أن تتابع مقالنا.

قياس

إن قياس أحد مواقع المملكة العربية السعودية الإلكترونية، والتي خصصتها من أجل الطلاب ومن أجل تسهيل التسجيل بالامتحانات التحصيلية الخاصة بهم، وأهمية هذه الاختبارات المقدمة من المنصة هو أن التقديم على الجامعات لا يتم من دون النجاح بها، ولهذا وجب توفير طريقة مسهلة بسيطة للتسجيل بالامتحانات التحصيلية لطلاب الثانوي العام، كما يتم التسجيل باستخدام رابط الموقع وباستخدام حساب الطالب.

كيف يتم التسجيل بامتحانات موقع قياس؟

يستطيع الطالب القيام بالتسجيل بموقع قياس الإلكتروني باستخدام بياناته الشخصية، وهذا بعد الإعلان عن مواعيد التقديم على الامتحانات التحصيلية للعام الحالي، وسوف يتم توضيح طريقة التسجيل بالسطور التالية:

في البداية يبحث الطالب عن “التسجيل بالاختبارات التحصيلية منصة قياس”، ثم يقوم بالضغط على رابط الموقع والتسجيل باستخدام رقم سجله المدني.

يسجل كلمة مروره الخاصة به، ثم يسجل رمز التأكد.

ينقر على “تسجيل دخول”.

يذهب لملفه الشخصي، ثم يرفع صورته الشخصية على الموقع، ويجب أن تكون الصورة حديثة.

يدخل إلى خانة البريد الشخصي ويسجل بها بريده الإلكتروني ثم يغير ويعدل البيانات المفترض تحديثها.

يتأكد من بياناته التي سبق وأدخلها، ثم ينقر على “إرسال”.

ما هو موعد التسجيل في الامتحانات التحصيلية قياس؟

بعد أن قام طالب الثانوي العام بكتابة وتحديث بياناته بموقع المنصة عليه أن يحدد التاريخ والوقت الملائمين له لإجراء الاختبار كما يقوم بتحديد نوع الاختبار الذي يريد إجراءه سواء كان إلكتروني أو ورقي، وهذا كله من حسابه الشخصي على قياس، ومن المفترض قيام الطالب بتحديث بياناته كل فترة حتى يحصل على خدمات المنصة الأجدد، ولقد تم توضيح موعد إجراء الامتحانات التحصيلية لطلاب وطالبات السعودية كالآتي:

من 8/2/2021 : 25/4/2021 يكون موعد إجراء الامتحانات التحصيلية لطالبات المرحلة الأولى.

من 1/2/2021 : 25/4/2021 يكون موعد إجراء الامتحانات التحصيلية لطلاب المرحلة الأولى.

من 8/2/2021 : 15/3/2021 يكون موعد إجراء الامتحانات التحصيلية لطالبات المرحلة الثانية.

من 1/2/2021 : 15/3/2021 يكون موعد إجراء الامتحانات التحصيلية لطلاب المرحلة الثانية.

قدمنا بذلك مواعيد إجراء الامتحانات التحصيلية لطلاب وطالبات المملكة عبر موقع قياس كما قمنا بذكر طريقة تحديث وتسجيل البيانات بالموقع، نتمنى لكم التوفيق.