ألفي ريال سعودي غرامة من لا يحمل رخصة القيادة

غرامة من لا يحمل رخصة القيادة، تهتم المملكة العربية السعودية بصحة وسلامة مواطنيها الأعزاء، ولذلك تفرض القوانين والشروط الصارمة لتحقيق غايتها في الحفاظ عليهم، وتعتبر رخصة القيادة وعدم القيادة بدونها من أهم الشروط والقواعد القانونية التي تنص عليها قواعد المرور في السعودية، حتى لا تسمح لأي شخص بالقيادة بدون رخصته على أن تكون رخصة سارية وفعالة، حيث وضعت الإدارة العامة للمرور في السعودية غرامة مالية لعدم حمل الرخصة حتى ينضبط المواطنين ويحرصوا على حملها طوال الوقت أثناء القيادة، فما هي غرامة من لا يحمل رخصة القيادة؟

غرامة عدم حمل رخصة القيادة

أوضح المكتب الخاص بإدارة المرور العامة أن الغرامة التي يتم فرضها على الأفراد الذين لا يحملون لرخصة القيادة تصل حتى مبلغ ألفي ريال سعودي فهي تتراوح بين ألف حتى ألفي ريال سعودي، وهو ما ساعد الكثير من المواطنين في الانضباط والالتزام في حمل الرخصة بشكل دائم في أوقات القيادة.

وجاء توضيح غرامة عدم حمل الرخصة نتيجة لأحد الأسئلة من المواطنين التي تم توجيهها للمرور السعودي عن مبلغ غرامة عدم حمل الرخصة نتيجة لحصول ابنه على غرامة وصلت إلى ألف ريال سعودي وهي مخالفته الأولى في المرور.

غرامة المخالفات المرورية في السعودية

ونتيجة لارتكاب بعض السائقين للمخالفات المرورية وعدم علم البعض منهم بأنها من المخالفات التي تترتب عليها غرامة مالية تصل إلى ألف أو ألفي ريال سعودي، فقد قام المرور السعودي بنشر جدول لجميع المخالفات التي يتم المعاقبة عليها بغرامة مالية من ألف إلى ألفي ريال سعودي، وكان من ضمنها:

من لا يحمل رخصة قيادة أثناء قيادة مركبته. أو قيادة المركبة بدون الرخصة في حالة سحبها من السائق. عند إلقاء السائق لأي أجسام على الطريق تسبب في حدوث أي مشاكل على الطريق العام أثناء قيادة المركبات. في حالة قيادة المركبة بلوحات تالفة أو غير واضحة. عند حدوث أي تغيير في جسم المركبة بدون اتباع الإجراءات النظامية والموافقة على التغيير.