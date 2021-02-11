أصبح تعديل مستوى المواطن التعليمي سهل للغاية وبسيط ويتم من المنزل، وهذا بعد ما تم الإفصاح عن الطريقة من قبل منصة أبشر، مما جعل المواطنين يبحثون عن طريقة تعديل مستوي التعليم في أبشر وتزايد البحث بسبب أن هناك مواطنين كثيرين يريدون تغيير مستواهم التعليمي، ولكن خوفاً من الفيروس يجلسون في المنزل ولا يقوموا بفعل أي شيء، ولقد جاء هذا التصريح من أبشر للمواطنين حتى يتمكنوا من تغيير المستوى وهم في المنزل ومن دون التعرض لخطر الإصابة.

طريقة تعديل مستوي التعليم في أبشر

لقد قامت وكالة الوزارة المعنية بالأحوال المدنية بالسعودية بمراجعة نماذج اللائحة التنفيذية المفترض التعامل بها بالنسبة لأمور الأحوال المدينة، كما وضحت أسلوب التعديل للمستوى التعليمي الخاص بالمواطن والذي أتى كالآتي:

يدخل المواطن على أبشر.

يضغط على (تسجيل دخول).

اكتب اسم المستخدم.

سجل كلمة السر.

دون الرمز المرئي.

انقر على (تسجيل دخول).

تصل إليك رسالة تحمل كلمة السر المؤقتة.

ادخلها بمربع التفعيل.

انقر على (الخدمات الإلكترونية).

ثم قم باختيار (الأحوال المدنية).

انقر على (المعلومات الشخصية).

ستجد بعد هذا الأيقونة الخاصة بالمستوى التعليمي انقر عليها وعدل بها ما تريده.

لاحقاً يتعين عليك أن تذهب للأحوال المدنية وتترك بها المؤهل العلمي الذي حصلت عليه لتؤكد على تغيير المستوى.

طريقة معرفة مستوى المواطن التعليمي عبر أبشر

جزء من المواطنين تساءلوا على طريقة تعديل مستوي التعليم في أبشر وجزء آخر تساءل عن طريقة معرفة مستوى المواطن التعليمي، وجزء ثالث تساءل عن إمكانية تعديل المستوى أو لا، حيث يعتبر هذا الجزء في الأحوال المدنية من الأجزاء التي يتساءل المواطنين حولها بكثرة، ونعم تستطيع تغيير وتعديل مستواك التعليمي بمنتهى السهولة كما تستطيع معرفته بكل سهولة أيضاً، وإليك طريقة معرفة المستوى التعليمي لك كمواطن:

ادخل على منصة أبشر.

انقر على “تسجيل دخول”.

اكتب “اسم المستخدم” بجانب “كلمة المرور”.

سجل “الرمز المرئي”.

انقر “تسجيل دخول”.

بعد ذلك يصلك رمز تفعيل على الهاتف.

اكتبه بمربع التفعيل.

ثم اضغط على “الخدمات الإلكترونية”.

قم باختيار “الأحوال المدنية”.

انقر على “معلومات المستخدم الشخصية”.

تظهر إليك أيقونة مخصصة للمستوى التعليمي المسجل بالنظام.

قدمنا طريقة تعديل مستوي التعليم في أبشر بالخطوات وبالرابط الصحيح الذي يتم الدخول عليه، كما قدمنا طريقة معرفة المستوى بالرابط وبالخطوات الصحيحة، وتستطيع أن تغير عبر الرابط مستواك التعليمي سواء بالإضافة أو بالحذف.