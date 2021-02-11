أخبار اليمن : قصف قاعدة الملك خالد الجوية بصاروخ باليستي

دوت الخليج -

قصف قاعدة الملك خالد الجوية بصاروخ باليستي

أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية مساء اليوم صاروخاً باليستياً على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعسير. قصف قاعدة الملك خالد الجوية بصاروخ باليستيأطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية مساء اليوم صاروخاً باليستياً على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعسير. وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ باليستي لم يكشف عنه بعد قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. وأكد أن الإصابة كانت دقيقة .. مشيراً إلى أن الاستهداف يأتي رداً على استمرار التصعيد الجوي والعسكري لقوى العدوان واستمرار الحصار على اليمن.

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