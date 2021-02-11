البرلمان الأوروبي يصوت بالأغلبية لوقف العدوان على اليمن
صوّت البرلمان الأوروبي اليوم الخميس، بالأغلبية على قرار يدعو لانسحاب جميع القواتِ الأجنبية من اليمن ووقف العدوان عليه.
وبحسب مصادر إعلامية فان مشروع قرارِ البرلمان الأوروبي يدعو إلى الانسحابِ الفوري لجميعِ القوات الأجنبية من اليمن مع تأكيدِه بأنّ لا حل للأزمة في اليمن إلا عبرَ مفاوضاتٍ بقيادة يمنية تشمل جميعَ مكوناتِ الشعب.
ويشدد مشروع القرار على دعم جهود المبعوث الأممي الخاص الى اليمن لدفع العملية السياسية للأمام.
من جهتِه أكد مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤونِ الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل أنّ حرب اليمن أصبحت مصدراً لزعزعة الاستقرار في المنطقة برمتها..
متعهداً بمواصلة الاتحاد الأوروبي العملَ لتحقيقِ السلام والاستقرار عبر ما وصفه بالطريق الوحيد وهو الحل السياسي وبالتوافق بين كافة الأطراف.
(سبأ)
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : البرلمان الأوروبي يصوت بالأغلبية لوقف العدوان على اليمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.