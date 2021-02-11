أخبار اليمن : صنعاء تكشف عن توقف 99% من محطات بيع الوقود

صنعاء تكشف عن توقف 99% من محطات بيع الوقودكشفت شركة النفط اليمنية عن إجمالي محطات الوقود العاملة والمتوقفة في مختلف محافظات الجمهورية "المناطق الحرة".

وأوضح المدير التنفيذي لشركة النفط المهندس عمار الأضرعي في تغريدة على حسابه تويتر، أن 25 محطة (شغالة) بنسبة 1%، فيما بلغ عدد المحطات المتوقفة 1975 محطة بنسبة 99% بسبب نفاد مخزونها ومخزون منشآت الشركة.

وأشار الأضرعي إلى أن استمرار احتجاز سفن الوقود جريمة إبادة جماعية.

وعلى السياق، أطلقت العديد من الهيئات والمستشفيات المركزية والريفية، نداء استغاثة عاجل لإنقاذ المرضى، مؤكدة أن معظم الأقسام ستتوقف نتيجة نفاد المشتقات النفطية ما يعرض حياة المرضى خاصة الأطفال والنساء لخطر الوفاة.

وأوضحت أن المنشآت الصحية في ظل هذا الوضع أصبحت عاجزة عن تقديم خدماتها وتشغيل معظم الأجهزة الطبية وأجهزة الإنعاش والطوارئ وعمليات التبريد للمحاليل والأدوية وغيرها ما ينذر بكارثة إنسانية تضاف لجرائم العدوان في اليمن.

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية العمل على رفع الحصار وإيقاف العدوان والسماح بدخول المشتقات النفطية والمساعدات الإنسانية والدوائية.

وكانت شركة النفط اليمنية أعلنت في وقات سابق أن تحالف العدوان لا يزال يحتجز 11 سفينة نفطية محملة بـ(324,782) طن من مادتي البنزين والديزل، إضافة إلى سفينة مأزوت تحمل 22.702، لفترات متفاوتة بلغت أقصاها بالنسبة للسفن المحتجزة حالياً اكثر من عشرة أشهر "310" أيام من القرصنة البحرية غير المسبوقة.