البنتاجون : السعودية شريكة فى مكافحة الإرهاب ومواجهة تهديدات إيران

وأضاف كيربى، فى تصريحات لقناة "العربية"، "فى ظل التهديد المشترك الذى نواجهه فإن وزارة الدفاع الأمريكية ستتابع العمل مع الشركاء وتوزع الأعباء فى المنطقة".
وأوضح "نحن ملتزمون بمساعدة المملكة العربية السعودية فى حماية أراضيها بوجه الخطر المتصاعد الذى لا يصدّق".
وأضاف "لا تغيير فى سياستنا بهذا المعنى، لكننى لن أتحدث عن إرسال المزيد من القوات والعتاد إلى هناك".
واعتبر كيربى أن الحدود السعودية تتعرض للتهديد، وأن سياسة الولايات المتحدة لم تتغيّر وأن الولايات المتحدة تراجع دائما قدراتها مقابل التحديات حول العالم وتعدّل وفق ما هو ضرورى، ونحن لا نتحدث عن القدرات ومراجعتها، لكننا نتحدث دائما إلى المملكة العربية السعودية بشأنها.
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