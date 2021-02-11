بدء اليوم الثالث لمحاكمة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشبكة أن المسؤولين عن المساءلة فى مجلس النواب سوف يستمرون فى الدفع بقضيتهم ضد ترامب اليوم، مشيرة إلى أنهم يخططون لتركيز جهودهم على عدم إبراز ترامب الندم بعد حادث الهجوم على الكابيتول فى 6 يناير الماضى والمضى قدماً فى الدور الذى لعبه.

وأشارت الشبكة إلى أن المديرين يعتزمون أيضاً النظر فى الضرر الذى سببه الهجوم للأفراد.

وكان ممثلو الادعاء الديمقراطيون قد قالوا أمام مجلس الشيوخ أمس الأربعاء، خلال محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، إنه "أمضى أسابيع وهو يؤجج المؤيدين بإخبارهم أن الانتخابات سرقت"، ثم أصبح "محرضا رئيسيا على تمرد خطير" طال مبنى الكابيتول.