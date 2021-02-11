بالمدفعية الثقيلة.. تركيا تقصف أكراد سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بقيام قوات الاحتلال التركي المتمركزة في قاعدة البحوث بريف حلب الشمالي، بقصف قرية مرعناز ومحيط تل رفعت ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب.

واضاف المرصد السوري بان القوات الكردية استهدفت بالمدفعية الثقيلة محور كفر خاشر بريف إعزاز، تزامنًا مع اشتباكات بين القوات الكردية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا على خطوط التماس.

وكان المرصد السوري قد رصد، في 9 فبراير ، قصفًا بريًا نفذته القوات التركية على قرى مرعناز والمالكية و الشيخ عيسى و محيط تل رفعت ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، دون تسجيل إصابات.

وكان منتصف ليل الجمعة – السبت السابق ، قد شهد قصفًا صاروخيًا نفذته القوات التركية على مناطق انتشار القوات الكردية جنوبي مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، وسط قصف مضاد من قبل القوات الكردية على القواعد التركية في المنطقة، دون معلومات عن خسائر بشرية.