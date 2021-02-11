حالة الطقس في السعودية يوم الجمعة 12 فبراير 2021

توقع المركز الخاص بأحوال الطقس والأرصاد في المملكة العربة السعودية، أن يشهد طقس الجمعة غداً 11 فبراير 2021، سماء غائمة بشكل جزئي، في المناطق المتواجدة بغرب المملكة والجنوب الغربي، وقد يتخلل ذلك ظهور تشكيلات من السحب الرعدية، وحددت المرتفعات الموجودة في مناطق عسير والباحة، لتكون هي أكثر المناطق تأثراً بتلك الأحوال الشتوية، خلال ما هو مُقبل من ساعات كما يقوم المركز بالإعلان عن تنبيهات دورية للمواطنين للتعرف على الأحوال الجوية والتقلبات التي تحدث على مدار ساعات اليوم.حالة الطقس في المملكة
حالة الطقس في السعودية ليوم الجمعة والفترة المقبلة يمكن أن نتعرف عليها باستمرار من خلال بيانات المركز الوطني، من التقارير المحدثة التي يقدمها على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تكون المعلومة من المصدر الموثوق والرسمي، وسيشهد طقس الغد حالة من الاستقرار بشكل على على جميع مناطق المملكة، ولم يستبعد المركز تكون الضباب خلال ساعات الليل، ومع بداية الساعات الأولي من نهار الجمعة، ويجب توخي الحذر للمسافرين والمتنقلين بين المدن، وبالأخص القريبة من المسطحات المائية والسواحل في شمال المملكة.درجات الحرارة في المملكة الجمعة 11/2/2021
أعلى درجة حرارة توقعتها الأرصاد الجوية السعودية ستكون من نصيب مدينة مكة المكرمة وتقترب من تسجيل 33 درجة مئوية، فيما تكون أدني درجة حرارة في مدينة طريف وتسجل 4 درجات مئوية.توقعات طقس المملكة الأسبوع المقبل
تحذير جديد تحدثت عنه الأحوال الجوية السعودية، يشير لتقلبات جوية على معظم مناطق المملكة خلال منتصف الأسبوع القادم، وستكون أبرز الظواهر هي نشاط للرياح السطحية، وارتفاع للأمواج وتتزايد فرص سقوط الأمطار مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة التي سيتم تسجيلها، كما ستكون هناك فرصة قوية لسقوط الثلج على المدن في شمال المملكة العربية السعودية، وسيتم صدور تقرير قريباً حول هذه الحالة.
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توقع المركز الخاص بأحوال الطقس والأرصاد في المملكة العربة السعودية، أن يشهد طقس الجمعة غداً 11 فبراير 2021، سماء غائمة بشكل جزئي، في المناطق المتواجدة بغرب المملكة والجنوب الغربي، وقد يتخلل ذلك ظهور تشكيلات من السحب الرعدية، وحددت المرتفعات الموجودة في مناطق عسير والباحة، لتكون هي أكثر المناطق تأثراً بتلك الأحوال الشتوية، خلال ما هو مُقبل من ساعات كما يقوم المركز بالإعلان عن تنبيهات دورية للمواطنين للتعرف على الأحوال الجوية والتقلبات التي تحدث على مدار ساعات اليوم.حالة الطقس في المملكة
حالة الطقس في السعودية ليوم الجمعة والفترة المقبلة يمكن أن نتعرف عليها باستمرار من خلال بيانات المركز الوطني، من التقارير المحدثة التي يقدمها على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تكون المعلومة من المصدر الموثوق والرسمي، وسيشهد طقس الغد حالة من الاستقرار بشكل على على جميع مناطق المملكة، ولم يستبعد المركز تكون الضباب خلال ساعات الليل، ومع بداية الساعات الأولي من نهار الجمعة، ويجب توخي الحذر للمسافرين والمتنقلين بين المدن، وبالأخص القريبة من المسطحات المائية والسواحل في شمال المملكة.درجات الحرارة في المملكة الجمعة 11/2/2021
أعلى درجة حرارة توقعتها الأرصاد الجوية السعودية ستكون من نصيب مدينة مكة المكرمة وتقترب من تسجيل 33 درجة مئوية، فيما تكون أدني درجة حرارة في مدينة طريف وتسجل 4 درجات مئوية.توقعات طقس المملكة الأسبوع المقبل
تحذير جديد تحدثت عنه الأحوال الجوية السعودية، يشير لتقلبات جوية على معظم مناطق المملكة خلال منتصف الأسبوع القادم، وستكون أبرز الظواهر هي نشاط للرياح السطحية، وارتفاع للأمواج وتتزايد فرص سقوط الأمطار مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة التي سيتم تسجيلها، كما ستكون هناك فرصة قوية لسقوط الثلج على المدن في شمال المملكة العربية السعودية، وسيتم صدور تقرير قريباً حول هذه الحالة.
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