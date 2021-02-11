الخارجية الأمريكية : لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الخارجية الأمريكية "نعالج الملف النووى الإيرانى من منظور أمننا القومى وأمن حلفائنا بغض النظر عن توجهات القيادة الإيرانية".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكى، الاثنين الماضى، إنه إذا امتثلت إيران بالكامل لبنود خطة العمل الشاملة المشتركة التى تحكم برنامج طهران النووى "الاتفاق النووى"، فإن الولايات المتحدة ستفعل الشيء نفسه.

وأضافت بساكى، أن ذلك قد يؤدى إلى اتفاق أكبر يعالج مجالات أخرى مثيرة للقلق أيضا، متابعة: "سيتم ذلك بالطبع مع شركائنا فى مجموعة 5+1 كما حدث عندما كنا نضع خطة العمل الشاملة المشتركة معًا فى المقام الأول".

وقال الرئيس الأمريكى، جو بايدن، قبل أيام، إنه لن يرفع العقوبات الأمريكية عن إيران من أجل إعادة طهران إلى طاولة المفاوضات.