البرهان : السودان يستشرف عهدا جديدا يعتزم فيه إرساء قيم السلام والتسامح

جدة - نرمين السيد - قال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، إن السودان يستشرف عهدا جديدا سيبنيه شبابه وطلابه الذين يمثلون غالبية السكان، ويعدون المحرك الحقيقى للثورة السودانية التى انتهجت شعار الحرية والسلام والعدالة.





وأضاف البرهان، فى كلمة مساء اليوم الخميس، عبر "فيديو كونفرنس" أمام قمة التعايش السلمى والسلام 2021 التى نظمها طلاب جامعيون برعاية جامعتى هارفارد وكولومبيا وعدد من المنظمات العالمية، أن التسامح يمثل أسمى قيم الانسانية، وهو واجب إنسانى وأخلاقى وسياسى يحتاجه الجميع لتعيش المجتمعات فى سلام وإخلاء ومحبة. وحيا الشباب والطلاب السودانيين المشاركين فى القمة، قائلا إنهم "يبعثون رسالة للعالم بأن شباب السودان يشاركون العالم، الرؤية المستقبلية لنشر السلام والازدهار بكوكب الارض". وأضاف أن رؤية السودان تتمثل فى انتهاج خط التسامح العالمي، وإرساء مفاهيم السلام العالمى والمساهمة فى النهضة العالمية والمحلية من خلال تبادل الخبرات مع دول المنطقة والدول الصديقة. وشدد على أن السودان عازم وبكل صدق وتأكيد على إرساء قيم السلام والتسامح والتعايش السلمى واحترام الأديان والحريات وقبول الآخر لجعل الأرض أكثر أمنا وسلاما.

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