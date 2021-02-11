الخارجية الأمريكية : العقوبات على قادة الحوثيين باقية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، قالت الخارجية الأمريكية "سنساعد حليفتنا السعودية فى المجالات الدفاعية".

وأكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، مساء اليوم الخميس، أن هناك "فرصة فريدة من نوعها تتمثل بوجود زخم دولى داعم لتسوية سياسية للنِّزاع للوصول إلى سلام مستدام فى اليمن يلبى تطلّعات الشعب اليمنى".

ونبه جريفيث فى بيان أصدره فى ختام زيارة استغرقت يومين إلى المملكة العربية السعودية، من ارتفاع وتيرة الأعمال العدائية العسكرية، وذلك فى إشارة إلى تصعيد ميليشيات الحوثى من هجماتها على مأرب واستهدافها المتكرر للأحياء السكنية، وكذا استهداف المملكة.