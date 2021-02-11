إيران: الولايات المتحدة لا تستطيع انتقاد طهران بعد ترك الاتفاق النووي

رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على الانتقادات الأمريكية لتكرير إيران لليورانيوم اليوم الخميس، قائلًا إن "واشنطن ليس لديها أسباب لانتقاد التزامها بالاتفاق الذي تركته الولايات المتحدة في 2018".

وكتب ظريف على تويتر يوم الخميس قائلا "مسؤولو إدارة بايدن يواصلون الحديث عن امتثال إيران لخطة العمل الشاملة المشتركة." مضيفا: "بأي سعة؟ توقفت الولايات المتحدة عن المشاركة في مايو 2018، وانتهكت خطة العمل الشاملة المشتركة وعاقبت من يمتثلون لقرار الأمم المتحدة ".

وتابع "اعتبارا من اليوم، لا تزال الولايات المتحدة في نفس الموقف بالضبط" وحث الدبلوماسي على ذلك قبل أن يتكلم.

وتأتي كلمات ظريف في الوقت الذي أصبح فيه موقف إدارة بايدن أن إيران يجب أن تعود إلى شروط خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 (JCPOA) قبل أن تفعل واشنطن ذلك.

وفي عام 2018، سحب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب من جانب واحد الولايات المتحدة من الصفقة، مدعيا دون دليل على أن إيران كانت تنتهك الشروط.

ووضعت الصفقة قيودًا صارمة على كمية إنتاج إيران من اليورانيوم ونقاوته مقابل رفع العقوبات الدولية التي تخنق الاقتصاد الإيراني.

ومع خروج الولايات المتحدة، أعادت إدارة ترامب تطبيق العقوبات ، وضغطت إيران على الأطراف الأخرى في الصفقة - المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين - للتخفيف من تحركات الولايات المتحدة.

وبدلًا من ذلك، نجحت الولايات المتحدة في الضغط على حلفائها لاتباع العقوبات الأمريكية.

وردًا على ذلك، بدأت طهران في التراجع عن التزاماتها بموجب الاتفاق، وزادت كمية ونوعية اليورانيوم لديها، وكانت الخطوة الأخيرة هي حدادة معدن اليورانيوم ، وإن لم يكن بالقرب من النقاء اللازم لصنع قنبلة ذرية.

وفي الذكرى السنوية للثورة الإيرانية عام 1979، أشار ظريف إلى أن "سبعة رؤساء أمريكيين متتاليين راهنوا على أسطورة أن إيران يمكن إجبارها على الاختيار بين الانهيار والاستسلام. لقد خسروا جميعًا الرهان ، فبعد 42 عامًا من الثورة، ما زلنا نقف " وفقا لتعبيره

وحث ظريف على أنه "مع وجود إدارة جديدة في واشنطن ، هناك فرصة لتجربة نهج جديد. لكن النافذة الحالية عابرة ".

ودعا بعض الشركاء ، بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، إلى التفاوض على خطة العمل الشاملة المشتركة الموسعة لتشمل المملكة العربية السعودية وإسرائيل ، فضلًا عن قيود أقوى على إيران ، لكن طهران رفضت الاقتراح ، قائلة إن جميع الأطراف اتفقت على الصفقة كما تم التفاوض عليها في 2015.