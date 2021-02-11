أمر هام.. ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيسا عربيا بقصر الشاطئ

التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

وجرى ذلك بقصر الشاطئ في أبوظبي حيث رحب بن زايد - بزيارة الرئيس برهم صالح.



وتطلع حاكم دبي إلى أن تسهم زيارة الرئيس العراقي في تنمية العلاقات الأخوية والتعاون بين البلدين، بما يحقق تطلعاتهما إلى التقدم والازدهار ومصالحهما المتبادلة.

ومن جانبه هنأ الرئيس العراقي في بداية اللقاء، قيادات دولة الإمارات وشعب دولة الإمارات والعالم العربي بنجاح وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ.



كما أكد أنه يعد إنجازا تاريخيا مشرفا، ومصدر فخر واعتزاز ورسالة أمل لكل العرب، وتمنى لدولة الإمارات مزيدًا من التقدم والنجاحات.

وبحث الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين وتنمية التعاون بينهما في مختلف جوانبه، بما يحقق مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى عدد من القضايا والمواضيع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واطلع بن زايد أيضا من الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح على تطورات الأوضاع على الساحة العراقية، ومجمل التحديات التي تواجهها خلال المرحلة الحالية.



فيما شدد بن زايد على حرص بلاده على تحقيق استقرار العراق وأمنه، وصون سيادته ووحدته ومكتسباته، ومواصلة دعم كل ما فيه الخير لشعبه الشقيق.

وأكد بن زايد أن العراق ركيزة أساسية من أسس العمل العربي المشترك، مشيرا الي أهمية العمق العربي الاستراتيجي للعراق.