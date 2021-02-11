نائب من حزب ترامب: الجمهوريون واجهوا "فرصة جيدة'' لعزل بايدن

قال ممثل جمهوري من كاليفورنيا، ديفين نونيس، لشبكة فوكس نيوز اليوم الخميس، إن الحزب الجمهوري واجه "فرصة جيدة'' لتولي مجلس النواب في عام 2022، ما قد يجعلهم يضغطون من أجل عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ووفقًا لـ الممثل الجمهوري، إذا تمكن الجمهوريون من استعادة الوصول إلى بعض منصات وسائل التواصل الاجتماعي - مثل Parler ، وهو تطبيق شائع لدى المحافظين وتم حظره بعد أحداث الشغب في 6 يناير، فيمكنهم تقديم ما وصفه بـ "معلومات جيدة" للناخبين لمساعدة الحزب لقلب غالبية المقاعد في مجلس النواب.

وقال نونيس لممثل فوكس نيوز، شون هانيتي: "إذا بدأنا في إيصال معلومات جيدة إلى الشعب الأمريكي، فإن الجمهوريين لديهم فرصة جيدة للاستيلاء على مجلس النواب في عام 2022".

واضاف "الآن ، إذا حدث ذلك ، فلنكن - على سبيل المثال ، لا نعرف ما الذي سيحدث لجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بهنتر بايدن. لا نعرف ماذا سيحدث بتحقيق دورهام، لكني استطعت أن أرى أن الضغط سيصبح عظيمًا بالنسبة لنا حتى نضطر إلى عزل بايدن.

ولم يوضح عضو الكونجرس بشأن الاتهامات التي قد يواجهها بايدن ، لكنه أوضح أنه ليس الشخص الذي يريد عزله ، مشيرًا إلى أنه "سيكون لديك أشخاص سيقولون ذلك".