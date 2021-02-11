أسترازينيكا تعلن عن إنتاج لقاح جديد يقاوم السلالة المتحورة في 9 أشهر

كشفت شركة الأدوية العملاقة استرازينيكا ومقرها المملكة المتحدة أن الشركة تعمل على إنشاء لقاح فعال ضد المتغيرات الجديدة من كوفيد 19، وأن تطويره بالكامل قد يستغرق أكثر من بضعة أشهر.

وأشار المسؤولون في المراجعة المالية لعام 2020 الصادرة يوم الخميس إلى أنه سيتم تطوير لقاح محتمل لـ كوفيد 19 بالتعاون مع جامعة أكسفورد "من خلال استخدام البيانات السريرية الحالية وتحسين سلسلة التوريد القائمة"

"بالتعاون مع جامعة أكسفورد ، تركز استرازينيكا على تكييف C19VAZ مع سلالات الأمراض الجديدة إذا لزم الأمر وتأمل في تقليل الوقت اللازم للوصول إلى الإنتاج على نطاق واسع إلى ما بين ستة إلى تسعة أشهر" ، كما جاء في التقرير ، الذي يقر أيضًا باللقاح يوفر المرشح حماية "دنيا" فقط ضد الحالات الخفيفة والمتوسطة لمتغير 501Y.V2.

تم الإشادة في البداية بلقاح كوفيد 19 المكون من جرعتين من استرازينكا - الذي يبلغ معدل فعاليته 82.4٪ - بسبب متطلبات التخزين الأقل تقييدًا والتكلفة الأرخص ، ولكن سرعان ما تم إدراك أن اللقاح له بعض العيوب. في حين أنها لا تزال فعالة ضد سلالة المملكة المتحدة للمرض ، لا يمكن قول الشيء نفسه بالنسبة لمتغير جنوب أفريقيا.