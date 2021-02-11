بمجرد انتهاء المحاكمة.. ترامب يريد محو هذه الرسالة من الذاكرة

قالت مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه تحدث مع مستشاريه في الأسابيع الأخيرة حول الابتعاد عن رسالته "أوقفوا سرقة الانتخابات" وتجاوزها، بمجرد انتهاء محاكمته بمجلس الشيوخ.



وحسب شبكة "سي إن إن" الامريكية، ذكرت أحد المصادر أن ترامب يريد الاستمرار في الدفع بأن رسائله ستكون ضارة سياسيًا، لأن الحديث عن الانتخابات لن يؤدي إلا إلى استحضار صور أعمال الشغب.



لكن مصدرا منفصلا مقربا من فريق ترامب، عندما سئل عما إذا كان ترامب سوف يلتزم بتجاوزه، قال: "حظًا سعيدًا في ذلك!".

وكانت شبكة "سي إن إن" ذكرت سابقًا أن ترامب لا يُظهر أي ندم على كلماته وأفعاله التي أدت إلى أعمال الشغب في 6 يناير، حتى مع تقديم الديمقراطيين أدلة جديدة دامغة هذا الأسبوع.

وانطلقت اليوم الخميس، الجلسة الثالثة من محاكمة الرئيس السابق، دونالد ترامب، في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وبحسب شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، فإن مديري المحاكمة يتطلعون لإقناع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بأن ترامب كان مسؤولًا عن أعمال الشغب الدموية التي وقعت في مبنى الكونجرس في 6 يناير الماضي.

ويواجه ترامب اتهامات من قبل الديمقراطيين بالتحريض على العصيان والتحريض على أعمال العنف التي استهدفت الكونجرس، حيث يسعى الحزب الديمقراطي لحرمان ترامب من الترشح للانتخابات المقبلة عام 2024.

وقدم مديرو المساءلة بمجلس النواب الأمريكي، لأعضاء مجلس الشيوخ، مقاطع فيديو جديدة تظهر لحظات رعب زملائهم وفرارهم من مبنى الكابيتول يوم 6 يناير الماضي، بعدما اقتحم حشد من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب الكونجرس.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، ظهر مثيرو الشغب وهم يبحثون عن مايك بنس نائب الرئيس السابق، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، ويفتشون مكاتب أعضاء مجلس الشيوخ وهم مسلحون.