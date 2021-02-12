سعر الجنيه السوداني ، إن معظم الاشخاص يترقبون التغيرات النقدية التي تحدث وبشكل مستمر تغيرات في سعر صرفها سواء في سعر البنوك الدولية أو في السوق السوداء، مقابل العملات النقدية الاخرى، فمرة تكون في الصعود، ومرة تكون في الانخفاض، ويراجع ذلك إلى عدة أسباب قد تكون إقتصادية أو سياسية، وسنتناول في مقالنا سعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء.

ما هو الجنيه السوداني

هو الوحدة المحلية والأساسية لعملة السودان، وهو عملة صادرة عن بنك السودان المركزي.

ويصدر منه عدة فئات منها “المعدنية، الورقية”

الفئات المعدنية: 5 قروش، 10 قروش، 20 قروشاً، 50 قروشاً، 1جنيه

الفئات الورقية: 1جنيه، 2جنيه، 5جنيه، 10جنيه، 20جنيه، 50جنيه، 100جنيه، 200جنيه، 500جنيه.

هو الوحدة المتداولة والأساسية لعملة مصر ، وهو عملة صادرة عن البنك المركزي المصري.

ويصدر منه عدة فئات متنوعة وأشكال مختلفة، منها “المعدنية، الورقية”

الفئات المعدنية: 50 قروشاً، 1جنيه.

الفئات الورقية: جنيه، 5جنيه، 10جنيه، 20جنيه، 50جنيه، 100جنيه، 200جنيه.

سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

يواصل الجنيه السوداني التذبذب وعدم الاستقرار مقابل باقي العملات ومنهم الجنيه المصري، حيث أن سعر بيع الجنيه المصري = 3.53 جنيه سوداني، كما أن سعر 1 جنيه سوداني = ٠.٢٨ جنيه مصري.

ملاحظة هامة: ذكر الأسعار للمعلومة فقط، وموقع ثقفني لا يضمن دقة الأسعار نظراً لعوامل تذبذب سعر الصرف على مدار الساعة، كما أننا ننصح بالتأكد الفوري من الأسعار قبل القيام بالشراء أو البيع.

عوامل اقتصادية، حيث تشهد السودان تضخم تبلغ قيمته 254% في ديسمبر من العام الماضي.

عجز الموازنة ونقص في الوقود والخبز والكهرباء.

اختلاف طلبات الشراء والبيع، نظراً لنظرية العرض والطلب.

التحكم الحكومي في سعر الصرف.

بعض التغيرات السياسية التي تشهدها البلاد.

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ما هي أسباب تذبذب سعر الصرف