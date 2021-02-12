أسعار البنزين السعودية أرامكو لشهر فبراير الجاري 2021؛ حيث نشرت شركة أرامكو عبر موقعها الإلكتروني تقرير عن أسعار البنزين الجديدة، على أن يتم التعامل بالأسعار الجديدة بدءًا من صباح يوم الخميس الموافق 11 فبراير 2021، وحتى العاشر من شهر مارس 2021؛ حيث أن الشركة تصدر التعديلات الجديدة على أسعار البنزين في اليوم العاشر من كل شهر.

أسعار البنزين السعودية أرامكو لشهر فبراير الجاري 2021

شهدت أسعار البنزين السعودية أرامكو لشهر فبراير الجاري ارتفاع طفيف في سعر بنزين 91 وبنزين 95، بينما استقرت أسعار وقود المركبات “ديزل”، وسعر غاز البترول المسال، بالإضافة إلى الكيروسين، وجاءت الأسعار على الموقع الرسمي لشركة أرامكو كالتالي:

سعر بنزين “91” لشهر فبراير الجاري 1.81 ريال سعودي.

سعر بنزين “95” لشهر فبراير الجاري 1.94 ريال سعودي.

أسعار وقود “ديزل” الخاص بالشاحنات 0.52 ريال سعودي.

سعر “الكيروسين” 0.70 ريال سعودي، بينما استقر سعر “غاز البترول” عند 0.75 ريال سعودي.

العوامل المؤثرة في تغير أسعار البنزين السعودية أرامكو

تتأثر أسعار البنزين في الأسواق المحلية داخل المملكة وفقًا لعدة عوامل، أبرزها:

ارتفاع وهبوط أسعار تصدير البترول إلى الأسواق العالمية.

إجراءات الحوكمة على أسعار منتجات الطاقة والمياه.

لذلك أصبحت الشركة تجرى التعديلات الجديدة على سعر البنزين في السعودية بصورة شهرية، بعد أن كانت ربع سنوية؛ وذلك لتقليل تأثر المستهلك بالارتفاع في الأسعار.

جودة البنزين شركة أرامكو

دائما ما تحرص شركة أرامكو على توفير أفضل أنواع البنزين الخالية من الرصاص؛ وذلك من أجل تلبية احتياجات السيارات اليومية، ويتميز الوقود بمختلف أنواع بالجودة العالية؛ وذلك لمرور البترول بالعديد من المراحل والاختبارات منذ خروجه من المنبع وصولًا للعملاء، كما أنه يتم إضافة مواد معينة تسهل من عملية التعرف على نوعه وجودته من خلال حاسة البصر.

يجب عند اختيار نوع البنزين المناسب للسيارة مراجعة الدليل الخاص بمالك السيارة، أو عطاء خزان الوقود؛ لأنه يتم تدوين نوع البنزين المناسب لقوة المحرك، فعند تمويل السيارة بنوع بنزين ذو رقم أوكتان أعلى من المناسب للسيارة فلا يحدث تأثير فعال في السيارة، ولكن عند اختيار نوع أقل من قوة محرك السيارة، فهذا الأمر من شأنه أن يحدث تأثير سلبي في قوة المحرك على المدى البعيد.

في النهاية نكون تعرفنا على التعديلات الجديدة في أسعار البنزين السعودية أرامكو لشهر فبراير الجاري، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في تحديد أسعار البنزين ارتفاعًا وهبوطاً، فضلًا عن كيفية اختيار نوع البنزين الملائم لنوع السيارة.