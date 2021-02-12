أخبار اليمن : بيان هام لشركة النفط بشأن دخول سفن المشتقات النفطية

بيان هام لشركة النفط بشأن دخول سفن المشتقات النفطيةنفت شركة النفط اليمنية، صحة ما يتم تداوله عبر المواقع التابعة لمرتزقة العدوان السعودي عن وصول سفن نفطية الى ميناء الحديدة.

وأوضحت الشركة في بيان على موقعها الرسمي، أن تحالف العدوان قام بالقرصنة على سفينة جديدة تحمل كمية (5001 طن) من مادة الغاز.

وأكدت الشركة أن إجمالي السفن المحتجزة بلغ 13 سفينة نفطية، جميعها حاصلة على تصاريح دخول من لجنة التحقق والتفتيش الدولية التابعة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذا دليل واضح وصريح على أن أمريكا تسعى جاهدة لخنق أبناء الشعب اليمني.

وحملت شركة النفط قوى تحالف العدوان وعلى رأسها أمريكا وكذلك الأمم المتحدة -التي تشارك في هذا الحصار- المسؤولية الكاملة جراء المعاناة التي يعاني منها أبناء شعبنا اليمني العظيم الصامد اليوم وكذلك المسؤولية عما ستؤول إليه الأوضاع في الأيام القادمة .