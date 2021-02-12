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جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، قالت السلطات المحلية إن الحادث أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل ونقل 36 آخرين إلى المستشفيات.
وأكدت السلطات إجلاء معظم الأشخاص الذين طالهم الحادث من المكان، لكن العديد من السيارات المتضررة لا تزال على الطريق، وقد تستغرق إزالتها عدة أيام.
يشار إلى أن الجليد فى ولاية تكساس الأمريكية، تسبب بوقوع حوادث مرور خطيرة أسفرت عن سقوط عدة ضحايا ونقل العشرات إلى المستشفيات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو وصور .. عشرات الضحايا والمصابين بتصادم نحو 100 سيارة فى أمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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