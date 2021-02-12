فيديو وصور .. عشرات الضحايا والمصابين بتصادم نحو 100 سيارة فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، قالت السلطات المحلية إن الحادث أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل ونقل 36 آخرين إلى المستشفيات.

وأكدت السلطات إجلاء معظم الأشخاص الذين طالهم الحادث من المكان، لكن العديد من السيارات المتضررة لا تزال على الطريق، وقد تستغرق إزالتها عدة أيام.

يشار إلى أن الجليد فى ولاية تكساس الأمريكية، تسبب بوقوع حوادث مرور خطيرة أسفرت عن سقوط عدة ضحايا ونقل العشرات إلى المستشفيات.