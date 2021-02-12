برلين ولندن وباريس يدينون الاعتداء الحوثى على مطار أبها السعودى

جدة - نرمين السيد - وأكدت برلين ولندن وباريس فى بيان مشترك، اليوم الخميس، التزامهم بدعم السعودية وأمن وسلامة أراضيها. وشدد الدول الثلاث على أن اعتداء الحوثى على مطار أبها انتهاك للقانون الدولى. وأعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، أمس الأربعاء، "وقوع اعتداء إرهابى من الحوثيين لاستهداف مطار أبها الدولى". وأكد التحالف، فى بيان له، أنه "تم السيطرة على حريق فى طائرة مدنية بمطار أبها الدولى نتيجة استهداف الحوثيين"، قائلا إن "محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين جريمة حرب".

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