أول تعليق من بايدن على حجب BBC في الصين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ، نيد برايس ، في إفادة صحفية اليوم الخميس، إن إدارة الرئيس جو بايدن نددت بقرار الصين حظر بي بي سي وورلد ، وحثت بكين على توفير الوصول الكامل إلى الإنترنت ووسائل الإعلام.

وقال برايس "ندين بشدة قرار جمهورية الصين الشعبية بحظر بي بي سي وورلد نيوز".

وأضاف "تحتفظ جمهورية الصين الشعبية بأحد أكثر مساحات المعلومات تحكمًا وقمعًا وأقل حرية في العالم ... ندعو جمهورية الصين الشعبية والدول الأخرى ذات الضوابط الاستبدادية على سكانها للسماح بالوصول الكامل إلى الإنترنت ووسائل الإعلام."

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت إدارة الإذاعة والتلفزيون الوطنية الصينية (NRTA) أن بي بي سي وورلد نيوز ستمنع من التواجد في البلاد لمدة عام على الأقل أشار المنظم في بكين إلى أن حياد المذيع البريطاني كان موضع تساؤل وادعى انتهاك لوائح وسائل الإعلام الأجنبية.

وقالت الاذاعة والتلفزيون الصينية إنها لن تقبل تطبيق بي بي سي وورلد نيوز للبث في الصين خلال العام الجديد المقبل.

وجاء هذا الإعلان في ليلة رأس السنة الصينية الجديدة التي يحتفل بها يوم الجمعة.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن قرار الصين "غير مقبول".

وقبل أسبوع، ألغى المنظمون البريطانيون ترخيص شبكة تلفزيون الصين العالمية المملوكة للدولة (CGTN).

وفي بيان، قالت منظمة الاتصالات البريطانية Ofcom إن الشركة التي تمتلك رخصة CGTN في المملكة المتحدة ليس لديها إشراف فعال أو سيطرة تحريرية يومية على ما تبثه هيئة البث.