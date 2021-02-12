البحرين تسجل 812 إصابة جديدة بـ كورونا وحالتي وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم عن تسجيل 812 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.
وأشارت الصحة البحرينية في بيان لها الى ان الإصابات توزعت ما بين 324 حالة لعمالة وافدة، و481 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و7 حالات قادمة من الخارج.
كما تم تسجيل حالتي وفاة بالفيروس المستجد خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة الي 393 حالة منذ بداية التفشي داخل المملكة وحتي الان.
فيما رصدت الصحة البحرينية تعافي 526 حالة خلال الساعات الماضية ليصل إجمالي حالات الشفاء داخل البلاد الي 103251 حالة.
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