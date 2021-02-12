سوريا تسجل 56 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا و3 وفيات

أعلنت ‏وزارة الصحة السورية اليوم عن تسجيل 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية. وأشارت الصحة السورية في بيان ان إجمالي الإصابات بالفيروس المستجد داخل سوريا منذ بداية الجائحة وحتي الان ارتفع الي 14724 حالة. كما تم تسجيل 3 حالات وفاة بالفيروس المستجد خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في سوريا الي 968 حالة منذ بداية التفشي داخل البلاد وحتي الان. فيما رصدت الصحة السورية تعافي 72 حالة خلال الساعات الماضية ليصل إجمالي حالات الشفاء داخل البلاد الي 8438 حالة.

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